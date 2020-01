Incidente sulla provinciale Altamura-Santeramo

Intorno alle ore 13:00 di quest’oggi si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 235 Altamura-Santeramo, a poca distanza dalla località Casal Sabini.

Per cause in corso di accertamento, un veicolo – una Citroen C3 di colore grigio – che transitava in direzione Santeramo e alla cui guida vi era un 28enne altamurano, si è ribaltata. L’incidente ha coinvolto fortunatamente solo quest’auto.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunte unità della Polizia Locale di Altamura e unità dei soccorsi del 118.

Data la presenza dell’auto sulla carreggiata si sono registrati pesanti ritardi nella circolazione.

Il conducente, uscito da solo dall’auto, è stato trasportato in codice al pronto soccorso dell’ospedale della Murgia ha riportato diverse ferite ma non risulta in pericolo di vita.