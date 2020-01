Tangenti sulle forniture all'ospedale di Altamura. La Corte dei Conti condanna l'ex direttore

L’ex direttore amministrativo dell’ospedale di Altamura, finito al centro di un’indagine per danno erariale a danno della Asl Bari e finito ai domiciliari nel 2011, dovrà risarcire un danno di 45mila euro. Secondo le indagini della Finanza, infatti, l’ex direttore avrebbe attraverso decine di ordini di materiale informatico, effettuati per motivi personali, preteso dal fornitore una tangente del 20% su ogni fattura liquidata.

A riportare la notizia la Gazzetta del Mezzogiorno in un proprio articolo.

Secondo la GdM, infatti, l’ex direttore “aveva una vera e propria passione per i computer e per la pelletteria di marca”.

L’inchiesta penale (chiusa a marzo 2019 con una sentenza di non luogo a procedere per incapacità) era partita dalla denuncia dell’allora direttore generale della Asl, dopo le anomalie rilevate nella contabilità del distretto ospedaliero Altamura-Putignano. In queste anomalie rientravano anche le fatture emesse tutte da una stessa ditta per forniture non autorizzate o comunque inutili e probabilmente gonfiate negli importi.

La gran parte degli ordini, pari a 762mila euro su un totale di circa un milione, non è stata pagata in quanto la Asl è intervenuta in tempo.

Questo è il motivo per cui, materialmente, l’ex direttore amministrativo – come scrive la Gazzetta del Mezzogiorno - non dovrà risarcire l’erario per l’acquisto di un MacBook pro che gli fu sequestrato in casa e che era stato dato alla moglie, né per i 15mila euro spesi per borse, portachiavi e agende Piquadro regalati a impiegati e infermieri per il Natale 2008.

L’ex dirigente dovrà invece ripagare di tasca propria solo circa 4.500 euro, cifra in cui sono comprese ad esempio le penne di gran marca regalate ai medici.

«Di tale esborso - è scritto nella sentenza - deve rispondere il convenuto in quanto anche se non ha effettuato personalmente il pagamento ha comunque utilizzato per fini personali tali oggetti nella consapevolezza che gli stessi erano stati pagati dall’amministrazione».

Come si legge nell’articolo della GdM i giudici contabili hanno notevolmente ridotto l’importo contestato dalla Procura contabile (con il vice-procuratore Stefania Petrucci), che aveva quantificato un danno di 115mila euro, di cui 75mila per gli acquisti inutili e il resto per il 20% di tangente pretesa dall’ex direttore. Nel corso del procedimento penale, il titolare dell’azienda fornitrice ha raccontato di aver versato circa 110mila euro di mazzette, «ossia - annota la Corte dei conti - un importo superiore alla predetta percentuale sulle forniture che l’azienda sanitaria ha pagato nel solo 2009». Questo elemento – secondo la GdM - ha rafforzato nei giudici la convinzione sulla responsabilità del direttore per il cosiddetto «danno da tangente», valutato in 40mila euro, cifra giudicata «attendibile e anzi sottostimata».