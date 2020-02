Banca Popolare Bari, scarcerazione Jacobini padre e figlio: udienza rinviata

Il Tribunale del Riesame di Bari ha posticipato a domani, mercoledì, l'udienza sui ricorsi di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, rispettivaente ex presidente ed ex codirettore della Banca Popolare di Bari, dal 31 gennaio scorso agli arresti domiciliari per l'inchiesta della Guardia di Finanza sulla gestione dell'istituto di credito e su un possibile buco da circa 2 miliardi di euro.



La Procura ha depositato nella giornata di ieri oltre 2mila pagine di nuova documentazione.

Il Tribunale, mercoledì deciderà sulla revoca degli arresti di Jacobini padre e figlio, e di Elia Circelli, già responsabile BIlanci della banca.

I tre sono accusati, a vario titolo, di di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Altre 9 persone sono indagate.

Davanti ai cancelli del Tribunale di via Dioguardi ieri mattina si è svolta la protesta del Comitato Indipendente dei risparmiatori della BpB, per chiedere giustizia e garanzie per recuperare i risparmi di una vita.