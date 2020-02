Coronavirus, in quarantena anche i 131 viaggiatori dello stesso volo del paziente 1 pugliese

Il dipartimento di Prevenzione dell'Asl ha disposto la quarantena anche per gli altri 131 passeggeri del volo EasyJet che lunedì hanno viaggiato con il paziente 1 pugliese, contagiato insieme alla moglie e al fratello.

A darne notizia è Repubblica Bari in un proprio articolo.

Per 15 giorni i viaggiatori non potranno lasciare la propria abitazione e dovranno segnalare qualsiasi sintomo sospetto. In quel caso saranno sottoposti al tampone. È questa la decisione presa dalla task force che è stata istituita dalla Regione Puglia al termine di una giornata complicata.

Il 43enne di Torricella è ricoverato a Taranto nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Moscati. Le sue condizioni – come dicevamo in un nostro articolo di ieri - stanno migliorando con il passare delle ore. La febbre è passata.



Nella giornata di ieri è stato il governatore Michele Emiliano, come aveva fatto la sera prima, a comunicare la notizia e la decisione di disporre la quarantena per gli altri 131 passeggeri a bordo: studenti, ma anche lavoratori fuori sede che avevano scelto di tornare in Puglia.

Il volo EasyJet 2827 decollato da Milano Malpensa è atterrato all'Aeroporto del Salento di Brindisi alle 16,44. A bordo dell'Airbus A320 della compagnia britannica oltre ai 132 passeggeri c'erano i due piloti e i quattro assistenti di volo. La Protezione civile regionale ha chiesto la lista dei passeggeri imbarcati (e i numeri di telefono) alla compagnia. E saranno i carabinieri dei Nas di Bari a notificare l'ordinanza messa nero su bianco dalla Regione per il monitoraggio.