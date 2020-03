Coronavirus, i casi in Puglia diventano 7. Secondo caso a Bari

Salgono a 7 i casi di persone contagiate in Puglia dal Coronavirus.

Il settimo caso è stato riscontrato nelle ultime ore a Bari, il secondo nella città.

Com’era prevedibile, nella serata di ieri, al Policlinico di Bari, è risultata positiva al virus la moglie del militare 29enne barese – il quarto caso pugliese - ricoverato al Reparto malattie infettive al suo rientro dalla Lombardia dove lavora (è un rappresentante delle forze dell’ordine) all’Aeroporto di Bergamo.

Il giovane, da quanto si è appreso, è rientrato nello scorso week end con un aereo Ryanair, accusando prima un malore e alla prima comparsa della febbre si è recato direttamente in ospedale. Attivata, conseguentemente, la procedura per la notifica e verifica ai passeggeri che erano con lui sul volo. La donna,ora, si trova in isolamento fiduciario presso l’abitazione. Il caso è stato notificato, come peraltro prevede la nuova ordinanza del Governo, al medico di famiglia.