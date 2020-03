Alla fine c’è l’ufficialità: il Governo ha disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da domani fino a al prossimo 15 marzo.

La misura si è resa necessaria per contrastare la diffusione del Coronavirus ed è stata presa con un decreto in vigore da oggi.

Nell’odierno pomeriggio diverse agenzie stampa avevano anticipato il provvedimento poi smentito dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

Per disporre la chiusura di scuole ed università il Governo si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese.

L'annuncio è stato dato pubblicamente dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro Azzolina in una breve conferenza stampa (vedi video)