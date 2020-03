Fuga dal nord, Emiliano dispone quarantena obbligatoria per chi arriva in Puglia

Quarantena obbligatoria nei confronti dei tanti cittadini che dal nord si stanno indirizzando verso il sud Italia a fronte della diffusione, prematura, delle nuove disposizioni che sarebbero state inserite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus

E’ questo, in sintesi, quanto disposto con una ordinanza – firmata nelle ore notturne – dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Le drastiche misure, anticipate da alcuni quotidiani, hanno quindi scatenato il panico (ampiamente documentato da video di stazioni prese d’assalto) in quell’area di Italia che sarebbero state maggiormente interessate dalle nuove drastiche disposizioni ovvero la regione Lombardia e altre 14 province del nord Italia.

«Non ho il potere di bloccare queste persone» - ha scritto il Governatore in un post su Facebook esortando questa gente anche a tornare indietro pur di evitare di diventare veicoli di contagio per familiari pugliesi esponendoli al Covid 19.

«State portando nei polmoni dei vostri fratelli e sorelle, dei vostri nonni, zii, cugini, genitori il virus che ha piegato il sistema sanitario del nord Italia - scrive Emiliano -Avreste potuto proteggervi come prescritto, rimanendo in casa e adottando tutte le precauzioni che ormai avrete imparato».

«Se volete evitare queste conseguenze, se siete in Lombardia o nelle altre province indicate, non tornate adesso in Puglia e se siete già in viaggio ritornate indietro» - raccomanda Emiliano.

Di seguito un breve stralcio di ordinanza con gli obblighi prescritti:

"Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione".

L'ordinanza con cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, impone la quarantena a chi rientra in Puglia dalle zone rosse per pericolo di contagio del coronavirus è immediatamente esecutiva e prevede, in caso di trasgressioni, l'applicazione dell'articolo 650 del Codice penale che prevede, per la "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.