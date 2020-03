Emergenza Coronavirus, Altamura risponde bene alle disposizioni di contrasto all'emergenza

La cittadinanza altamurana sta rispondendo bene alle disposizioni per il contenimento del Covid-19.

A dichiararlo è il comune di Altamura a seguito dei sopralluoghi della Polizia Locale cui ha partecipato il sindaco, Rosa Melodia.

Le criticità sono state riscontrate durante il giorno, anche oggi, in alcuni supermercati e farmacie in cui gli utenti, durante le file, non sempre hanno mantenuto le distanze di sicurezza.

Al fine di meglio veicolare i messaggi di interesse generale riguardo l’emergenza sono in corso di affissione dei manifesti per tutta la Città contenenti le informazioni ed i numeri utili.

Il comune di Altamura, inoltre, ricorda la presenza di un’assistente sociale ed una psicologa in servizio presso la sede della Protezione Civile, a disposizione delle cittadine e dei cittadini che chiamano per supporto e per informazioni e che è opportuno attenersi scrupolosamente alle informazioni pubblicate sui canali ufficiali dell’ente senza fare affidamento a fake news o a messaggi presenti sui social o su whatsapp.

“Resta inteso – si legge nella nota del comune - che tutte le informazioni sono suscettibili di cambiamenti, visti i continui aggiornamenti da parte di Governo e Regione Puglia. Per cui si leggano le comunicazioni in ordine cronologico”.