Primo caso di Coronavirus a Gravina. Valente: «Manteniamo la calma». Il video

«Il Coronavirus è arrivato anche nella nostra città». A dichiararlo, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook pochi minuti fa, è stato il sindaco Alesio Valente. «Ha contagiato un uomo anziano - ha spiegato il primo cittadino gravinese - che oggi è ricoverato in uno dei nostri ospedali della regione Puglia. Naturalmente non bisogna andare in panico, bisogna mantenere la calma, ci sta pensando la ASL a ricostruire in maniera corretta tutti gli spostamenti e la storia di questo uomo. Quello che vi chiedo è il sacrificio di restare a casa. É un momento difficile e vi chiedo aiuto e sostegno. Senza il vostro aiuto sarà difficile afffrontare l'emergenza».