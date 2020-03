Altri tamponi sono attualmente in corso per il personale medico e infermieristico e per chi ha avuto contatti con i pazienti attualmente contagiati

Coronavirus, morto anziano all'Ospedale della Murgia invia stampa La notizia è stata confermata, poco fa, su Facebook dal sindaco di Altamura, Rosa Melodia. Ancora chiuso il Pronto Soccorso del "Perinei" Cronaca di La Redazione Deceduto un anziano di 90 anni ricoverato, nei giorni scorsi, all'Ospedale della Murgia. La notizia è stata confermata, poco fa, su Facebook dal sindaco di Altamura, Rosa Melodia.



Le persone positive ai test del Coronavirus per il momento sono tre. Esito positivo, infatti, hanno dato anche i tamponi eseguiti su un'infermiera della struttura ospedaliera e una paziente. Altri tamponi sono attualmente in corso per il personale medico e infermieristico e per chi ha avuto contatti con i pazienti attualmente contagiati. Dopo i casi di contagio riscontrati ieri sera risulta ancora chiuso il Pronto Soccorso della struttura

