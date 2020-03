Coronavirus, primo caso a Santeramo

Primo caso di contagio da Coronavirus anche a Santeramo.

A darne comunicazione è il sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre.

«Con grande dispiacere – afferma il sindaco - devo comunicare che una persona residente a Santeramo è risultata positiva al tampone del Covid-19».

La persona è attualmente in isolamento domestico così come i suoi familiari e i suoi contatti delle ultime settimane, in sorveglianza sanitaria da parte di ASL e del medico di famiglia.

Il primo cittadino invita a mantenere il più stretto riserbo sul nome della persona contagiata ed invita nuovamente i santermani a restare in casa e a limitare le uscite dalla propria abitazione solo allo stretto indispensabile.