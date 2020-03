Coronavirus, 43mila persone denunciate dopo una settimana di controlli

Un milione di persone controllate e 43mila denunciate. Questo è il primo bilancio della prima settimana di controllo per l’emergenza Coronavirus.

Secondo i dati del ministero dell'Interno, la grande maggioranza delle denunce riguarda cittadini che hanno infranto l'articolo 650 del Codice penale, sono cioè state trovate in strada senza motivazioni valide. Solo martedì state controllate 187.455 persone, e 8.293 sono state denunciate.

Malgrado ogni giorno si abbia notizie di nuovi contagi sembrano non diminuire chi, invece, non rispettano gli obblighi di restare in casa e di spostarsi solo per seri motivi personali o di lavoro..



Il numero delle persone sanzionate perché trovate a spostarsi senza giustificazione sono tantissime. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 187.455 controlli, sono state quasi 8.300 le persone a cui è stata contestato uno spostamento. Nel dettaglio 8.089 i denunciati per inosservanza alle disposizioni, 204 quelli per aver affermato il falso. Su 111.512 esercizi commerciali controllati, 154 quelli sanzionati e 33 quelli per i quali è stata disposta la sospensione dell'attività. In totale, un milione di persone sono state controllate e 43mila denunciate nella prima settimana di controlli realizzati dalle forze del'ordine.

«Visto che alcuni dei più importanti divieti imposti alla popolazione in queste difficilissime settimane non vengono rispettati, il governo pensa a una misura ancor più stringente. Credo che nelle prossime ore dovremo prendere in considerazione la possibilità di porre il divieto completo di attività fisica all'aperto. L'appello è di restare a casa se non sarà ascoltato dovremo porre un divieto assoluto» - a dichiararlo è il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni del Tg1.