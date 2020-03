Coronavirus, Conte: "Stop alle attività produttive non essenziali"

"Oggi abbiamo deciso di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantirci beni e servizi essenziali".

Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte sull'emergenza coronavirus, parlando della "crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. la morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova".



"Quelle messe in atto - ha affermato il presidente del Consiglio - sono "misure severe, ne sono consapevole, ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo così riusciamo a tutelare noi stessi".

Sono misure "che richiederanno tempo per far vedere i loro effetti", ha aggiunto.

"Continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari", dice il premier Conte. Le nuove misure saranno in vigore fino al 3 aprile. "Al di fuori delle attività ritenute essenziali consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale".