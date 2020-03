Emergenza Coronavirus, divieto di spostamento con mezzi pubblici o privati

Nuova pesante restrizione per limitare il contagio da Coronavirus.

"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di saluti".

A disporlo con apposita ordinanza i ministri della Salute e dell’Interno, ovvero i ministri Speranza e Lamorgese.