La Regione chiama Marco Ranieri per coordinare le terapie intensive nell'emergenza Coronavirus

Dopo il professor Lopalco, un altro esperto torna in Puglia per mettere il suo expertise a disposizione dei cittadini.

È il professor Marco Ranieri, barese attualmente in forza all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, che da oggi comincia a collaborare con la Regione Puglia, "rafforzando la nostra squadra per affrontare l'emergenza Covid-19 - ricorda il presidente Emiliano - con il compito di coordinare e integrare la rete delle terapie intensive".

Un'esperienza fondamentale, come ricorda il governatore, che già era attivo per fronteggiare il Covid-19 in Emilia Romagna e che ora potrà anticipare le mosse che devono essere compiute sul territorio. L’incarico è stato affidato a Ranieri nell’ambito di un più ampio accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum.

In particolare sono tre le funzioni previste dall'accordo:

1) organizzazione di una rete regionale delle terapie intensive e implementazione dei modelli gestionali;

2) integrazione della rete delle terapie intensive con le medicine d’urgenza e le pneumologie delle Regione al fine di integrare l’attività ad alta intensità di cura (le terapie intensive) con l’attività a media intensità di cura (medicine d’urgenza e le pneumologie) strutturando dal punto di visto organizzativo e strutturale la continuità assistenziale tra prevenzione (medicina d’urgenza) - cura (terapia intensiva) e svezzamento (pneumologia) dei malati con insufficienza respiratoria acuta da Covid;

3) condivisione di protocolli attuativi di ricerche condotte dal DIMEC in modelli organizzativi e clinici da implementare nel sistema regionale e condividere tra i diversi operatori.