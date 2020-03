Emergenza Coronavirus, 13 i casi totali ad oggi ad Altamura

Ad oggi sono 13 i casi di Covid-19 ad Altamura di cui il 96enne deceduto.

A comunicarlo, ufficialmente, in una nota è l’ufficio stampa del comune di Altamura.

Nella giornata di ieri, inoltre, si è nuovamente riunito il Coc (Centro Operativo Comunale) per fare il punto sulla situazione in città. Programmato per oggi, martedì 24 marzo, a partire dalle 22:00 un ulteriore intervento di sanificazione sul territorio.