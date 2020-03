Covid 19, scende il numero dei nuovi contagi: oggi sono 91. Il totale in Puglia è di 1549

Nuovo bollettino del epidemiologico della Regione Puglia.

Oggi in Puglia sono stati effettuati 861 test per l'infezione Covid-19 Coronavirus e sono risultati positivi 91 casi (49 nella Provincia di Bari ,2 nella Provincia Bat, 4 nella Provincia di Brindisi, 22 nella Provincia di Foggia e 6 nella Provincia di Taranto). Nessun caso registrato in provincia di Lecce. Un solo caso riscontrato tra i residenti fuori regione. Sette invece i casi al momento non ancora attribuiti.

Sono stati registrati 15 decessi: 2 in provincia di Bari (93 e 90 anni), 2 in provincia di Lecce (85 e 97 anni), 10 in provincia di Foggia (77, 93, 77, 89, 74, 69, 87, 93, 84 e 69 anni), 1 in provincia di Brindisi (83 anni).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 12.631 test. Sono 27 i pazienti che risultano guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.549 (518 nella Provincia di Bari, 98 nella Provincia di Bat, 152 nella Provincia di Brindisi, 377 nella Provincia di Foggia, 239 nella Provincia di Lecce e 99 nella Provincia di Taranto). In totale sono 18 i casi attribuiti a residenti fuori regione mentre 48 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di quest'oggi è disponibile a questo link.