Coronavirus, Speranza: "Prorogate al 13 aprile tutte le misure"

Il governo ha deciso di "prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate".

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel'informativa al Senato.

Secondo l'Inps sono oltre cento le domande al secondo ricevute per il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi, ma precisa: "Non c'è fretta per richiederlo, lo si può fare per tutto il periodo della crisi". La piattaforma, però, da diverse ore risulta completamente inacessibile per molti operatori e consulenti che riscontrano grossi ritardi nel caricamento delle domande.