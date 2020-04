Grande emozione e tifo quasi da “stadio” per le dimissioni – questa mattina - del primo paziente Covid al Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Il video, postato in un gruppo Facebook di Acquaviva delle Fonti, sta girando incessantemente su Whatsapp e rappresenta non solo la gioia e la speranza per chi, putroppo, è rimasto contagiato ma anche una luce in fondo al buio per tutte le comunità locali che, trepidanti, attendono la fine di questa emergenza.

L’auspicio è quello che, video simili, oramai possano nel breve periodo diventare consuetudine e rappresentare la vittoria sul Corornavirus.