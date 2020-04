Coronavirus, sono 5 i decessi ad Altamura

Quinto decesso di una persona altamurana a causa del Coronavirus.

Ad essere deceduta è una donna anziana di Altamura morta al "Miulli" di Acquaviva, che come ricordiamo è uno degli ospedali pugliesi dedicato alla cura dei pazienti Covid.

La notizia del quinto decesso altamurano per Coronavirus circolava insistentemente già dalla giornata di ieri benché non vi fosse ancora alcuna comunicazione ufficiale in merito.

A confermare la notizia, in serata, è stato però il sindaco di Altamura, Rosa Melodia.

Attualmente, come ha ricordato il primo cittadino, per il secondo giorno conosecutivo non sono stati registrati nuovi casi di contagio e che attualmente i casi registrati ad Altamura sono in totale 46.