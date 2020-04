Coronavirus, si registra la prima guarigione ma anche un nuovo caso

Domenica delle Palme: segui la Santa Messa dell’Arcivescovo in tv e sul web

Verso la Pasqua in tempo di Covid-19. Al via domani i riti della Settimana Santa in tutta la Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Domenica 5 Aprile 2020 alle 9. 30, nel giorno in cui si ricorda il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino e osannato