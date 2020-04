Coronavirus, Lopalco: «In Puglia preoccupano solo le Rsa»

Servizi riabilitazione. ASL BA: «I servizi ambulatoriali non saranno sospesi»

Attualità

Tutti i cicli di riabilitazione in corso, secondo la ASL BA, non subiranno dunque alcuno stop. Già dalla prossima settimana i pazienti saranno convocati da operatori e medici della ASL per la rivalutazione del piano riabilitativo