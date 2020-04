Ordine Medici: «Tute di protezione non idonee: si sospenda la distribuzione al personale sanitario»

"Abbiamo chiesto ai Direttori Generali di sospendere immediatamente la distribuzione dei dispositivi IWODE di certificazione cinese su cui sono stati sollevati dubbi di idoneità al rischio biologico e di procedere con le opportune verifiche, al fine di tutelare la salute di tutti gli operatori sanitari che operano a contatto con pazienti Covid-19”.

E' quanto dichiara Filippo Anelli, Presidente dell’Ordine dei medici di Bari e della Fnomceo a seguito della nota con cui ieri Saverio Andreula, Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Bari, ha reso noto che le tute cinesi distribuite alle strutture del SSR sarebbero utilizzabili esclusivamente per la protezione meccanica e non per la protezione da rischi di contaminazione biologica, quindi non idonee ad essere usate nelle UU. OO. di degenza COVID-19.

Una nota del 9 aprile scorso della Presidenza della Giunta regionale - sezione Protezione civile inviata al Dipartimento politiche della Salute e alle Aziende del SSR faceva presente la disponibilità di 120mila tute di protezione IWODE con certificazione cinese (GB 19082-2009). A fronte della indisponibilità di tute di categoria 4 per rischio biologico, certificate secondo gli standard europei (Norma UNI-EN), invitava le aziende sanitarie regionali alla distribuzione delle tute di certificazione cinese.

Sembra tuttavia che le tute cinesi in questione siano quelle utilizzate in Cina per le sole attività di sanificazione degli ambienti e non per la gestione dei pazienti Covid-19. “- conclude Anelli -