Avevano droga e munizioni, arrestati due pusher ad Altamura

Arrestate due persone, durante i controlli di Pasqua, ad Altamura.

Due spacciatori sono stati infatti scoperti durante uno dei tanti posti di blocco predisposti per le festività pasquali.

L’accusa – per la quale sono finiti agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida – è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

Una “gazzella” dei Carabinieri, mentre perlustrava le vie del centro, ha intercettato un’autovettura Volksvagen «Golf» con a bordo due individui che, per eludere il controllo, hanno tentato di mettere fuori strada la pattuglia con manovre di guida a dir poco azzardate. Ne è scaturito un inseguimento al termine del quale i due soggetti, un 39enne ed un 35enne della provincia di Matera, entrambi con diversi precedenti, sono stati bloccati.

Il motivo della loro condotta è stata presto chiarita: a bordo dell'autovettura è stato trovato un sacchetto in cellophane contenente 60 grammi di marjuana, numerosi attrezzi da scasso, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. La perquisizione estesa presso l’abitazione di uno dei due fermati ha poi consentito di rinvenire ulteriori 224 grammi della stessa sostanza, 46 cartucce cal. 6.35 e 4 munizioni da guerra cal. 7.62 per le quali dovrà rispondere anche di detenzione illegale di munizionamento.

A entrambi sono state comminare pure le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in atto.