Coronavirus, 8 nuovi casi ad Altamura

Sono 8 nuovi casi di Coronavirus ad Altamura.

A comunicarlo, a mezzo Facebook, il sindaco Melodia nel corso del quotidiano aggiornamento in diretta streaming.

I nuovi casi riguardano in alcuni casi contagi derivanti da familiari. Un caso riguarderebbe un lavoratore altamurano impiegato in un’azienda non di Altamura. Non vi sarebbero quindi nuovi focolai.

Il sindaco ha giustamente parlato di “dato pesante” nonostante il calo registrato nelle ultime ore a livello regionale.

Il sindaco Melodia ha inoltre rinnovato l’invito a non abbassare la guardia.

In totale i casi ad Altamura sono 59. Il totale come sempre comprende sia le persone guarite (in totale al momento 6) e le cinque persone decedute.