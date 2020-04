Contagio Cornavirus alla "Siciliani", l'Azienda: : «Test su tutto il personale»

Tutti i soggetti risultati positivi ai test condotti in azienda sono del tutto asintomatici» e «l'approccio innovativo adottato ha condotto, mediante uno screening a tappeto di natura esclusivamente cautelativa, all’identificazione di positività che altrimenti non sarebbero emerse». Lo precisa in una nota l'azienda Siciliani Spa, ditta di Palo del Colle (Bari) specializzata nella lavorazione di carni, dove sono stati accertati 34 casi di contagio da Coronavirus, sui primi 110 tamponi effettuati, tra i lavoratori del reparto macellazione.

«La società, in virtù dei suddetti risultati - continua la nota - ha assunto la determinazione di sospendere in via temporanea e cautelativa le attività del reparto macellazione ed è già stata effettuata una ulteriore sanificazione straordinaria di tutti i locali aziendali».



Inoltre, la ditta «ha ritenuto di estendere, a proprie spese, gli accertamenti a tutto il restante personale, programmando l'esecuzione di circa 400 ulteriori tamponi orofaringei. Tanto al fine di identificare ed isolare, di concerto con l’autorità sanitaria, gli ulteriori eventuali soggetti asintomatici, in un’ottica di massima tutela della salute dei lavoratori». Nella nota l’azienda ribadisce, infine, che «l'adozione delle misure di protezione individuale e delle cautele previste dai protocolli», adottate fino dal 14 marzo con «controllo quotidiano della temperatura, distanziamento delle postazioni lavorative, fornitura dei dpi, sanificazione periodica a cura di imprese specializzate», «esclude il rischio che particelle virali si possano trasmettere dal lavoratore eventualmente portatore del virus al prodotto alimentare».

Nei giorni scorsi la notizia di questi contagi aveva destato non poche preoccupazioni nell'opinione pubblica per la sorte di alcuni lavoratori locali impiegati nella nota azienda distributrice di carne.



Sui casi di contagio a Palo è anche intervenuto il deputato santermano, Nunzio Angiola (misto).

«Seguo - afferma il deputato - con grande apprensione la vicenda del contagio di diverse persone (35) presso l’industria di lavorazione e commercializzazione di carni, Siciliani SpA, di Palo del Colle. Siciliani è una realtà industriale e commerciale di rilievo nazionale, con sede nel territorio del Collegio. Ho avuto nelle scorse ore una lunga conversazione col responsabile del Dipartimento di Prevenzione, dott. Domenico Lagravinese, che sta guidando una équipe di tecnici e tra questi il dott. Pasquale Drago. Lagravinese mi ha rassicurato sul fatto che gli sforzi che l’ASL e l’azienda stanno facendo sono massimi e mirano alla piena implementazione di tutti i protocolli operativi all’interno dell’azienda stessa».



«A me non interessa per il momento se ci sono eventuali responsabilità e a chi sono ascrivibili. A me sta a cuore la salute dei cittadini di Palo del Colle e non solo. La salute viene prima di tutto. Inoltre, ai cittadini devono essere fornite tutte le notizie, con precisione, tempestività, correttezza e trasparenza, in modo tale che non si diffondano allarmismi, scoramento e disorientamento, più di quanto non stia già avvenendo. Come parlamentare del Collegio, vigilerò - conclude Angiola - quotidianamente sui comportamenti tenuti dai vari attori e sulle decisioni prese, senza escludere di attivare le mie prerogative parlamentari, perché l’incolumità dei cittadini di Palo e non solo viene prima di tutto».