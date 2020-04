Nelle prossime ore un vertice per stabilire le linee guida da seguire per riprendere, in sicurezza, la produzione

Coronavirus, chiude lo stabilimento Siciliani di Palo invia stampa La decisione è stata presa dall'azienda. Si resta in attesa dell'esito dei tamponi disposti sui dipendenti Cronaca di La Redazione Dopo i vari casi di personale contagiato da Covid-19 Coronavirus la Siciliani Spa, nota azienda di lavorazione della carne di Palo del Colle, ha deciso di chiudere il proprio stabilimento. Al momento sono in totale 40 le persone risultate positive, provenienti da varie città della provincia di Bari. Tra queste anche tre persone di Altamura. A fronte dell’elevato numero di contagi riscontrati presso lo stabilimento di Palo, la Regione Puglia in primis e la stessa Siciliani Spa (con proprie risorse), avevano disposto l’esecuzione dei tamponi per tutti i dipendenti. La scelta – come riporta Bari – Il Quotidiano Italiano – pare sia stata presa nell’attesa di ricevere i dati circa i numeri complessivi di operai contagiati al fine di tutelare tutta la forza lavoro e le relative comunità d’appartenenza. Sembra che, nelle prossime ore, ci dovrebbe essere un vertice tra l’azienda, le istituzioni e l’autorità sanitaria per delineare le misure da adottare per gestire l’emergenza oltre che a procedere alla sanificazione degli ambienti.



Stabilite le linee guida da seguire la produzione dell'azienda potrà riprendere fermo restando che sia la Asl Bari che l'Organizzazione mondiale della sanità avevano certificato la sicurezza dei prodotti.