Banca Popolare di Bari, i sindacati sul possibile piano: «Rischio 900 esuberi»

Un possibile piano da 900 esuberi, tra cui 600 in rete e 300 in direzione, 94 filiali da chiudere su 291 e 510 risorse destinate a mobilità territoriale o riconversione professionale: un piano, per il rilancio della Banca Popolare di Bari, di cui i sindacati "non possono in alcun modo accettare i contenuti".

Lo scrivono in una nota le segreterie di coordinamento/rsa del gruppo Banca Popolare di Bari, Fabi - First/Cisl - Fisac/Cgil - Uilca - Unisin: "Vogliamo un progetto credibile - spiegano - perché non è pensabile che le lavoratrici ed i lavoratori possano essere immaginati all'interno di un contenitore senza alcun progetto e senza futuro; è inaccettabile, specie nell'ottica della pubblicizzata mission di banca al servizio del Mezzogiorno, recidere il forte legame con i territori, riducendo in modo miope e definitivo il numero delle filiali. Non ci sottrarremo al confronto".