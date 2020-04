​Coronavirus, oggi 49 contagi. La Regione: «Abituiamoci a queste oscillazioni»

Ieri erano 22, oggi invece salgono a 49 i nuovi casi di pazienti contagiati dal coronavirus. A darne notizia è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Su 1.838 test per l'infezione da Covid-19, 49 sono risultati positivi (16 nella Provincia di Bari; 0 nelle province Bat e Taranto; 1 nella Provincia di Brindisi; 28 nella Provincia di Foggia; 4 nella Provincia di Lecce. Sono stati registrati 3 decessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia). Nessun caso è stato registrato nelle province Bat e Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza in tutto sono stati effettuati 58.496 test e ad oggi 692 pazienti sono guariti. 2927 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.029 (1.301 nella Provincia di Bari; 555 nella Provincia di Brindisi; 371 nella Provincia di BAT; 1.032 nella Provincia di Foggia; 484 nella Provincia di Lecce; 255 nella Provincia di Taranto). Sono 29 i casi attribuiti a residenti fuori regione e 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Come di consueto i dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

«Queste oscillazioni giornaliere sono fisiologiche e prevediamo di continuare ad osservarle anche nei prossimi giorni – dichiara Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia - La nostra sorveglianza sul territorio è massiva, a fronte della ricerca attiva e tempestiva dei casi stiamo isolando tutti i focolai. Lo sforzo è quello di circoscrivere tutte le catene di contagio. Questi dati ancora una volta confermano il nostro forte messaggio a non abbassare la guardia».



Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia di quest'oggi è disponibile a questo link.