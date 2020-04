Le Partite Iva in protesta consegnano le chiavi delle attività al sindaco

partiSi è svolta, questa mattina, una pacifica protesta di oltre un centinaio tra commercianti ed operatori economici altamurani per manifestare le difficoltà, da loro vissute, durante l’emergenza epidemiologica. I Carabinieri della Compagnia di Altamura hanno garantito l’ordine pubblico

Durante la manifestazione, che ha visto la partecipazione di un discreto numero di commercianti e del sindaco Melodia, gli operatori hanno consegnato, simbolicamente, le chiavi delle rispettive attività per sollecitare l’attenzione della politica locale alle prerogativa degli operatori cagionate dalla crisi economica derivante dal perdurare dell’emergenza Coronavirus.

Grosso problema, lamentato, è quello dell’assenza di liquidità. A tal proposito i commercianti hanno richiesto la sospensione di alcuni tributi locali.

“Non possiamo andare avanti. Non abbiamo liquidità. Non possiamo pagare nemmeno le tasse per il 2019, visto che abbiamo perso tutte le prenotazioni dell'ultimo trimestre 2019" - afferma Grazia Petronella (Run About Agenzia Viaggi), Il settore turistico, infatti, risulta, tra i più colpiti da questa crisi.

Fanno eco i suoi colleghi del mondo del wedding, fiore all'occhiello dell'economia pugliese e così i ristoratori e tutti quelli che lavorano nell'indotto. Antonio Forte (TessilCasa) "Vogliamo che lei sottoponga le nostre istanze nel contesto nazionale, interpellando anche i nostri parlamentari".

"Stiamo lavorando da più di due mesi per capire come poter allegerire il peso fiscale verso il mondo del commercio e delle imprese” – ha affermato il sindaco di Altamura.

“Stiamo capendo, insieme alla Giunta e ai Dirigenti su quale voce di bilancio poter intervenire. Sicuramente, useremo la Cassa Depositi e Prestiti, ma non basterà! Ci vogliono molte risorse. Vedremo di utilizzare anche una parte di avanzo pubblico di bilancio. Faremo tutto il possibile. Anche di più, ma dobbiamo evitare il dissesto finanziario che ricadrebbe sui cittadini. Vi giuro che stiamo facendo il massimo!"

"Dai parlamentari altamurani non ho ricevuto neppure una telefonata! -ribatte la Sindaca - comunichiamo attraverso posta elettronica certificata. E questo penso sia vergognoso! Ma noi andiamo avanti!".