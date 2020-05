Produceva in casa marijuana. Arrestato e denunciato in stato di libertà per detenzione stupefacenti

Durante uno dei servizi predisposti per il controllo del rispetto delle norme di contenimento per l’emergenza sanitaria, i Carabinieri della Sezione radiomobile di Altamura, dopo un inseguimento a piedi per le vie del centro storico, hanno arrestato A.V. 29enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.

Il giovane ha cercato di dileguarsi per le vie del centro storico nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari i quali, visto l’atteggiamento inquieto assunto da quest’ultimo, lo hanno subito sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stato trovato in possesso di 3 dosi di “COCAINA”, di 1 dose di “EROINA”, nonché la somma di 860,00 euro ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha infatti consentito confermare i sospetti degli operanti in quanto, presso l’abitazione di A.V., sono state rinvenute 8 piante di “MARJUANA” dell’altezza di circa mezzo metro, 61 grammi della stessa sostanza pronta per lo smercio, n. 3 proiettili cal. 7.65, oltre ad un bilancino di precisione e materiale necessario per confezionare lo stupefacente.

Analoga operazione di servizio è stata condotta dai militari della Sezione Operativa che hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un giovane 22enne del luogo, i cui risultati hanno portato al rinvenimento di 30 grammi di “MARJUANA”, 3 grammi di “COCAINA”, sostanza suddivisa in dosi e pronta allo spaccio, nonché n.2 proiettili cal. 9.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, A.V. è stato accompagnato presso la propria abitazione ove è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre nel secondo caso il responsabile è stato deferito a piede libero.