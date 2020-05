Coronavirus: oggi 10 casi in Puglia, quasi tutti in provincia di Bari

Buoni per celiaci: proroga fino al 31 maggio

I buoni elettronici per l'acquisto di prodotti senza glutine per celiaci sono stati prorogati fino al 31 maggio 2020. A comunicarlo, in una nota, è la Regione Puglia. Il credito residuo del mese di aprile 2020, non ancora utilizzato alla scadenza del 30 aprile 2020, sarà quindi riaccreditato