Siciliani, nuova serie di tamponi per tutti i dipendenti

Avviato, nei giorni scorsi, un nuovo turno di esami (tamponi e test) sierologici per i lavoratori dello stabilimento di macellazione carni della Siciliani Spa di Palo del Colle.

I test – come riporta Bari-Il Quotidiano Italiano – non riguarderanno soltanto le 71 persone, tutte dipendenti dell’azienda, risultate positive al Covid-19 nei giorni scorsi.

Come si ricorderà, nella metà del mese di aprile, nello stabilimento di Palo del Colle si erano registrati diversi casi di lavoratori contagiati tra cui diversi anche di origine altamurana.

Questi test si rendono necessari per capire l’evoluzione della situazione sanitaria dei lavoratori con il fine di riportare, ove tutto sia ritornato alla normalità, a pieno regime il funzionamento dello stabilimento (che, dallo scorso 2 maggio, ha ripreso la propria attività in forma ridotta dopo alcuni giorni di chiusura per sanificare tutti gli ambienti).

Nelle prossime ore si attende i risultati dei test che sono stati eseguiti a spese della stessa Siciliani.