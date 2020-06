Chiuse le indagini per nomine nella sanità pugliese: sotto inchiesta Emiliano, i Cera e Ruggieri

I reati ipotizzati sono tentata concussione per tutti e quattro gli indagati mentre i due Cera rispondevano anche di concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità.

La Procura di Foggia ha chiuso l'inchiesta che coinvolge il governatore Michele Emiliano, il consigliere regionale Napoleone Cera e il padre Angelo (ex parlamentare dell'Udc) nonché l'assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggieri. Cronaca

I presunti illeciti - stando alle indagini della guardia di finanza - sarebbero stati commessi nell'ambito di alcune nomine della sanità, per assunzioni ai consorzi di bonifica e per una gara dell'Asl di Foggia.

Il presidente della Regione Emiliano, ha sempre dichiarato la sua totale estraneità ai fatti contestati.

"Prendiamo atto con rispetto delle determinazioni della Procura di Foggia - ha dichiarato l'avvocato di Emiliano, Gaetano Sassanelli - anche se abbiamo la tranquillità che ci deriva dall'avere già dalla nostra parte la decisione di un Giudice che ha respinto l'ipotesi accusatoria addirittura anche a livello di gravi indizi; soglia decisamente inferiore a quella necessaria per una ipotetica condanna in un eventuale giudizio".



"Finalmente una buona notizia. Stamattina - afferma su Facebook il consigliere Cera - mi hanno notificato la conclusione delle indagini per la vicenda giudiziaria che mi ha riguardato. Cosa nota come nota era il fatto che arrivasse la comunicazione di chiusura. Ora però si faccia presto ad accertare e fare chiarezza su una vicenda della quale sono totalmente estraneo avendo agito sempre nell'interesse collettivo. Sono un uomo delle Istituzioni e come tale ho piena fiducia nell'operato della magistratura".