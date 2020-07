Ritrovato il corpo senza vita del nostro concittadino Domenico Ostuni

Arriva attraverso una comunicazione ufficiale della Sindaca Rosa Melodia la temuta notizia sull'esito delle ricerche di Domenico Ostuni.



"Dopo ore ed ore di ricerche è stato rinvenuto il corpo senza vita del nostro concittadino Domenico Ostuni, in zona Le Fogge. Adesso sono in corso i consueti accertamenti per individuare le cause del decesso."



Le ricerche hanno coinvolto le forze dell'ordine, volontari e cittadini.