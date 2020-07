Incidente sulla SP151. I 4 altamurani deceduti erano partiti da Bisceglie

Erano venuti a Bisceglie per prelevare un proprio familiare alle prese con la riabilitazione. Ma il destino aveva ben altri piani per i 4 altamurani, tutti componenti un unico nucleo familiare, rimasti uccisi nel tragico schianto avvenuto intorno alle 13 di oggi sulla Provinciale 151 Ruvo-Altamura.

L'incidente - accaduto nelle ore pomeridiane - ha scosso fortemente la comunità altamurana.

Per le operazioni di soccorso così come per le operazioni di estrazione dei corpi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi delle 4 vittime che erano a bordo di una utilitaria che si è scontrata con un tir.

Le vittime sono Lorenzo Fraccalvieri, 84 anni che era alla guida di una Peugot 208, Rosa Cammisa, 51 anni sua sorella Filomena Francesca di 38 anni e il compagno convivente di quest’ultima, Saverio Artellis di 40 anni.

L’impatto è avvenuto a venti chilometri dal centro abitato altamurano. Illeso ma sotto shock il conducente del camion che è stato trasportato all’ospedale “Perinei” per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia locale di Altamura guidati dal tenente colonnello Michele Maiullari, a provocare il tremendo impatto frontale tra i due mezzi sarebbe stata la pioggia. L’auto con a bordo le vittime avrebbe sbandato per poi schiantarsi contro il tir diretto a una cava di Ruvo dove avrebbe dovuto scaricare pietre e materiale edile che trasportava. I corpi delle vittime sono ora in obitorio di Altamura a disposizione dell’autorità giudiziaria.