Coronavirus: 4 nuovi contagi e un decesso

Oggi, lunedì 17 agosto, in Puglia sono stati registrati 920 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4 casi positivi: 3 in provincia di Bari ed 1 in provincia di Foggia.

È registrato un decesso in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 268.294 test. 3.982 sono i pazienti guariti. 325 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.862 così suddivisi: 1.589 nella Provincia di Bari; 390 nella Provincia di Bat; 681 nella Provincia di Brindisi; 1.268 nella Provincia di Foggia; 610 nella Provincia di Lecce; 290 nella Provincia di Taranto; 34 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico regionale è disponibile cliccando qui.

«I cinque giovani ricoverati in condizioni severe sono nei reparti infettivi: un caso a Bari, 4 a Foggia. Hanno la polmonite e sono in cura. Uno rientrava da una vacanza, come si siano contagiati gli altri quattro è ancora in corso di accertamento».

Il professor Pier Luigi Lopalco fa chiarezza sui 5 casi di Covid accertati tra giovani di età inferiore ai 30 anni che, alla vigilia di Ferragosto, avevano portato l’epidemiologo a rinnovare i suoi appelli alla prudenza «perché il Covid può colpire seriamente anche i ragazzi».

«Ricordiamo sempre che il grado “severo” è il penultimo - spiega l’epidemiologo, responsabile della task force contro il coronavirus della Regione Puglia - nella scala che la medicina ha stilato in base ai sintomi manifestati dalle persone colpite. Ci sono gli asintomiatici e i paucisintomatici, questi ultimi hanno un po’ di febbre. Poi ci sono i casi lievi, con sintomi simil-influenzali e, come nel caso dei cinque giovani, i casi severi colpiti da polmoniti. Infine ci sono i casi critici, con pazienti che hanno bisogno della terapia intensiva per i gravi problemi respiratori che il Covid può comportare. I giovani,- ha ricordato ancora Lopalco - non devono credersi al riparo dalle forme più gravi. Serve la massima prudenza». Il più «anziano» ha 26 anni.

Dichiarazione del DG della ASL Bari, Antonio Sanguedolce.

“Nella giornata odierna abbiamo registrato 3 nuovi casi di positività al Sars-Cov2. Di questi, una persona di rientro dalla Grecia, un caso di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell’attività di triage in struttura sanitaria. Il Dipartimento di Prevenzione resta impegnato nel lavoro di tracciamento e di sorveglianza epidemiologica”.

Dichiarazione del DG Asl Foggia, Vito Piazzolla:

“Oggi in provincia di Foggia si registra un solo nuovo caso, di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale per il quale è stata attivata la sorveglianza attiva e il tracciamento dei contatti stretti”.