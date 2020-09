Crollo di un muro in via Golgota, invasa la carreggiata

Crolla un muro in via Golgota, angolo via Stromboli, a causa del violento temporale che si è abbattuto su Altamura nel pomeriggio.

Diversi i danni che ne sono conseguiti, la strada è stata invasa dai resti del muro crollato, portando con se anche un'autovettura che era presente all'interno del recinto.

Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area interessata.