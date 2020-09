Processo clan D’Abramo-Sforza: il Comune di Altamura si costituisce parte civile

Ieri, presso l’aula Bunker del Tribunale di Bitonto, si è celebrata la prima udienza del processo al Clan D’Abramo –Sforza.

Il Comune di Altamura visti i gravi capi di accusa contestati che variano dall’associazione a delinquere di stampo mafioso ai reati legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con Delibera di Giunta, ha deciso di costituirsi parte civile dando mandato per la costituzione e difesa all’avv. Giovanni Maria Piscopo.

«L’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso costituirsi parte civile in questo processo a difesa dell’immagine della città e del buon nome di una comunità di donne e uomini onesti ed operosi. Il Comune di Altamura si espone pubblicamente per far prevalere la legalità ed il senso di giustizia» ha dichiarato la Sindaca Rosa Melodia.