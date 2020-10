Coronavirus, in Puglia 114 nuovi contagi. Molti sono contatti stretti di positivi

Oggi, giovedì 1° ottobre, in Puglia sono stati registrati 4152 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 114 casi positivi: 74 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 provincia di residenza non nota.

È stato registrato 1 decesso in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 413.516 test. 4.697 sono i pazienti guariti. 2.607 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.900, così suddivisi: 3.108 nella Provincia di Bari; 699 nella Provincia di Bat; 774 nella Provincia di Brindisi; 1.906 nella Provincia di Foggia; 803 nella Provincia di Lecce; 548 nella Provincia di Taranto; 60 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dichiarazione del DG della Asl Bari, Antonio Sanguedolce: "Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari oggi ha rilevato 74 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Si tratta in massima parte di contatti stretti di casi già noti, risultato dell'attività di monitoraggio e tracciamento condotta in maniera capillare da parte delle strutture e del personale impiegato nella sorveglianza epidemiologica".