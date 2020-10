Trafficavano droga dal sud America fino al porto di Bari. 70 indagati tra cui un altamurano

Pensioni, scaglionamento dei pagamenti di ottobre per i correntisti della Bcc di Santeramo

La Banca di Credito Cooperativo, comunica che l'erogazione delle pensioni per il mese di ottobre 2020 avverrà - come da disposizione INPS - con decorrenza 1 ottobre 2020 su tutti i conti della clientela. La Banca, in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento