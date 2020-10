Coronavirus nelle scuole - Anche la Pacelli alle prese con sanificazione e chiusura

Il bollettino della Regione Coronavirus, record di 151 nuovi casi in Puglia. L'Asl Bari: «Riallineati dati di alcuni focolai»

Oggi, domenica 4 ottobre, in Puglia sono stati registrati 3486 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 151 casi positivi: 97 in provincia di Bari, 21 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in