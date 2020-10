Coronavirus - Chiusa anche la Mercadante

Con ordinanza sindacale n.63 del 14/10/2020 è stata disposta la chiusura, in via precauzionale, del plesso scolastico "F.S. Mercadante", con sede in piazza Zanardelli n. 29 dalle 14:00 di oggi, mercoledì 14 ottobre, sino a domani, giovedì 15 ottobre per effettuare le operazioni di sanificazione in tutta la struttura, a seguito di riscontrati esiti positivi al tampone Covid-19, comunicati da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL Ba.