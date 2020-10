Tutte le novità del Dpcm. Conte: «Evitiamo un nuovo lockdown»

Questa sera il primo ministro Giuseppe Conte ha illustrato le nuove misure del dpcm.

«Dobbiamo evitare un nuovo lockdown. La strategia non è e non può essere la stessa della primavera: in questi mesi abbiamo lavorato intensamente. Il Dpcm che vado ad illustrare è condiviso da tutte le istituzioni, tra cui le regioni ed parlamento. Il contenuto del dpcm è finalizzato a fermare il dilagare del contagio».

Movida. La palla passa ai sindaci che potranno decidere di imporre "coprifuoco" locali, quindi chiudere alle 21 piazze o strade dove è possibile che si creino assembramenti. fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Bar e ristoranti. I ristoranti che possono assicurare il servizio ai tavoli chiuderanno alle 24. Al tavolo sarà permesso far sedere solo sei persone e i titolari delle attività dovranno affiggere il numero massimo di utenti che potranno ospitare all'interno. L'asporto sarà consentito fino a mezzanotte. Le attività che non potranno assicurare il servizio ai tavoli, dovranno chiudere alle 18. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Scuola. Si continua con la didattica in presenza. Per le scuole secondarie è prevista la flessibilità nell'organizzazione didattica, incrementando l'utilizzo della DaD in caso di necessità.

Sport. Rimangono aperte le palestre ma verrà data una settimana di tempo ai gestori per allinearle con i protocolli di sicurezza. In caso contrario le palestre potrebbero essere chiuse. Stop alle competizioni per lo sport dilettantistico ma - secondo quanto riportato nella bozza - questo verrà per alcuni campionati come quelli giovanili e dalla seconda categoria in giù. Sì allo sport individuale.

Altro. Sospese feste e sagre e manifestazioni pubbliche. Stop a convegni e conferenze in presenza ed obbligo di meeting online. Sale giochi, sale scommesse e sale bingo potranno rimanere aperte dalle 8 alle 21.