Coronavirus Altamura - Si superano i 300 contagiati

Il comunicato della Sindaca Rosa Melodia

“Secondo i dati pervenuti dagli uffici Asl, sono 309 i casi di Covid-19 ad Altamura (in tutto 398 dalla seconda ondata di contagi di cui 2 deceduti). 24 in più di ieri. 301 persone sono in isolamento domiciliare. 8 sono ricoverate. Aumenta il numero dei guariti: 87.

Ho partecipato inoltre, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto in videoconferenza, su richiesta del sindaco della Città Metropolitana Antonio Decaro, con la partecipazione di S.E. il prefetto dott.ssa Antonia Bellomo, delle forze dell'ordine, dei referenti Asl, dei sindaci del barese.

Per quanto riguarda il cosiddetto “coprifuoco”, cioè il divieto di stazionamento dalle 21:00 nelle strade e piazze più affollate, le ordinanze saranno legate agli assembramenti e all’indice dei contagi.

Domani è prevista un'altra riunione per definire i dettagli.”