Contagi in aumento, rinviato il concorso Arpal Puglia: erano attese 60mila persone

Salta a causa del Covid il concorso Arpal.

La comunicazione è arrivata dalla stessa Agenzia regionale per il lavoro della Regione Puglia, attraverso le parole del commissario straordinario Massimo Cassano: «L’Arpal Puglia - visto l’aumento significativo dei contagi registrati negli ultimi giorni in Italia – ha ritenuto in via precauzionale di rinviare le prove preselettive per l’assunzione di n. 181 dipendenti a tempo determinato e n. 948 dipendenti a tempo indeterminato».

«A riguardo - continua la nota dell'Agenzia - , nonostante le stringenti misure anti-Covid previste dall’ARPAL Puglia, è stato necessario valutare l’impatto sul sistema sanitario regionale e anche nazionale, legato alla affluenza e agli spostamenti di quasi 60 mila persone».