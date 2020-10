Coronavirus, in Puglia stop a tempo indeterminato per i ricoveri ordinari

E' programmati negli ospedali pubblici e privati, Ircss e Enti ecclesiastici sono sospesi a causa dell’evoluzione delle criticità dell’emergenza Covid-19.

A confermare la decisione della Regione, una nota a firma dell’assessore alle Politiche della Salute Pier Luigi Lopalco e del direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro. Secondo quanto stabilito saranno effettuati solo ricoveri di urgenza non differibili provenienti dai Pronto Soccorso e saranno garantite le prestazioni di oncologia, quelle non differibili del percorso nascita, le prestazioni di neurochirurgia, di cardiochirurgia, di chirurgia pediatrica, ortopedica, vascolare, e le prestazioni per i pazienti con malattie rare. Rimane sospesa anche l’attività intramoenia di ricovero, mentre resta garantita l’attività ambulatoriale ordinaria.