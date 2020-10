Coronavirus, verso la chiusura tutte le scuole pugliesi. Restano aperte solo quelle dell'infanzia

Scuole, di ogni e ordine e grado, verso la chiusura in Puglia.

Ad annunciarlo, in diretta durante un collegamento in tv su Sky, è il governatore Michele Emiliano.

Il nuovo provvedimento sarà comunicato all'Ufficio Scolastico regionale e al Governo. Il provvedimento diventerà operativo solo a seguito di un'apposita ordinanza del Governatore.

«Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado».

«Nelle scuole primarie – ha affermato il governatore pugliese - abbiamo numeri pesantissimi».

Escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia per le quali la frequenza non è obbligatoria.

«Abbiamo verificato - ha concluso - che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole».