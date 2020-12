Coronavirus: oggi mille casi con 10mila test

Oggi, martedì 15 dicembre, in Puglia sono stati registrati 10.163 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.023 casi positivi: 367 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 104 nella provincia BAT, 145 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 54 decessi: 9 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Il numero dei decessi riportato in data odierna - precisa la Regione - è relativo all’immissione e all’aggiornamento dei dati nell’archivio. Il dato giornaliero reale è invece in linea con l’andamento medio.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 910.661 test; 20.364 sono i pazienti guariti; 52.275 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 74.651, così suddivisi: 28.554 nella provincia di Bari; 8.647 nella Provincia BAT; 5.540 nella provincia di Brindisi; 16.710 nella provincia di Foggia; 5.813 nella provincia di Lecce; 8.867 nella provincia di Taranto; 454 attribuiti a residenti fuori regione; 66 provincia di residenza non nota.

