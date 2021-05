Riaprono i luoghi della cultura, da domani si potranno visitare nuovamente i monumenti pugliesi

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 65 del 18.05.2021 (art.11, co.1) e nell’ordinanza del Ministero della Salute del 7 maggio 2021 che inserisce la regione Puglia nella cd zona gialla, riaprono i luoghi della cultura del territorio.

La Direzione regionale Musei Puglia riaprirà i propri siti al pubblico a partire da sabato 22 maggio 2021, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte in materia di tutela della salute garantendo una fruizione in piena sicurezza dei propri luoghi della cultura.

Si comunica inoltre che la Direzione offrirà temporaneamente la possibilità di accesso a titolo gratuito ai propri siti normalmente a pagamento.

Di seguito il programma delle riaperture:

CASTEL DEL MONTE

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì alla domenica

Orario di apertura: dalle ore 10:00 alle ore 18:45 (ultimo ingresso ore 18:00)

Fasce orarie di ingresso: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00

Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per fascia oraria

Durata della visita: 45 minuti

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 327/9805551; mail: drm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

CASTELLO SVEVO DI BARI

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica

Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Fasce orarie d’ingresso: 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00

Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone (bambini compresi) per fascia oraria. Nella sala Federico II è consentito l’ingresso ad un massimo di 15 persone (bambini compresi)

Durata della visita: 1 ora; 30 minuti per la sala Federico II

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 080/8869304; mail: drm-pug.castellodibari@beniculturali.it; Fb:https://facebook.com/ilcastellosvevodibari/; Ig: https://instagram.com/castellosvevodibari;

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ALTAMURA

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato e le due ultime domeniche del mese

Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì sabato e domenica ( le ultime due domeniche del mese) : dalle 8:30 alle 13:30 / martedì e giovedì: dalle 8:30 alle 18:30

Fasce orarie di ingresso: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica ( le due ultime domeniche del mese) : 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 / martedì e giovedì : 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30– 12:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30

Numero massimo di visitatori consentito: 20 persone per piano

Durata della visita: 30 minuti a piano

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 080/3146409; mail: drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it; Fb: https://www.facebook.com/museoarcheoaltamura

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA “GIROLAMO E ROSARIA DEVANNA”

Data di riapertura al pubblico: da domenica 23 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì alla domenica (mercoledì chiuso)

Orario di apertura: lunedì e martedì : dalle ore 12:30 alle ore 19:15 / giovedì, venerdì,

sabato e domenica: dalle ore 8:30 alle ore 15:00

Fasce orarie di ingresso: lunedì e martedì : 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 / giovedì, venerdì, sabato e domenica: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30

Numero massimo di visitatori consentito: 25 persone per fascia oraria

Durata della visita: 1 ora

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 080/099708; mail: drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it;

Fb: https://www.facebook.com/galleriadevanna

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE

Data di riapertura al pubblico: sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì alla domenica

Orario di apertura: dalle 08:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30)

Fasce orarie di ingresso: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

Numero massimo di visitatori consentito: 18 persone per fascia oraria

Durata della visita: 1 ora

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 080/3481305; mail: drm-pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.​

PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal mercoledì alla domenica

Orario di apertura: dalle 08:30 alle ore 15:00 (ultimo ingresso alle ore 14:00)

Fasce orarie di ingresso: 8:30 – 9:00 – 9:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00

Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per fascia oraria

Durata della visita: 30 minuti

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 080/3483052; mail: drm-pug.parcomontesannace@beniculturali.it, drm-pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì alla domenica

Orario di apertura del Parco: dalle ore 08:30 alle ore 13:30

Fasce orarie di ingresso del Parco: 8:30 – 9:00 – 9:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00– 12:30

Numero massimo di visitatori consentito (per il Parco): 25 persone

Durata della visita: 1 ora

Orari di apertura del Museo: dalle ore 08:30 alle ore 19:30

Fasce orarie di ingresso del Museo: 8:30 – 9:00 – 9:30 – 10:00 - 10:30 – 11:00 –11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30

Numero massimo di visitatori consentito (nel Museo): 25 persone

Durata della visita: 45 minuti

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 080/4829056; Facebook Messenger alla Pagina @MuseoEgnaz; mail: drm-pug.museoegnazia@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

ANTIQUARIUM E PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: giovedì, venerdì, sabato, domenica

Il sito è chiuso la seconda domenica del mese, mentre nei giorni che la precedono è aperto dal mercoledì al sabato nelle fasce orarie indicate

Orario di apertura: dalle ore 10:00 alle ore 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Fasce orarie d’ingresso: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30

Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per fascia oraria

Durata della visita: 1 ora

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto o tramite prenotazione telefonica al numero 0883 510993. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 0883/510993; mail: drm-pug.museocannedellabattaglia@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - CANOSA DI PUGLIA

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal martedì alla domenica

Orario di apertura: martedì, mercoledì, giovedì e domenica: dalle 09:30 alle ore 13:30 / venerdì e sabato : dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Fasce orarie di ingresso: martedì, mercoledì, giovedì e domenica : 09:30 – 11:00 – 12:30 / v enerdì e sabato : 16:00 – 17:30 – 19:00

Numero massimo di visitatori consentito: 10 persone per fascia oraria

Durata della visita: 1 ora e 30 minuti

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 0833/664716; mail: drm-pug.museocanosa@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

CASTELLO SVEVO DI TRANI

La visita consentita è quella del PERCORSO ESTERNO DEI CAMMINAMENTI DI RONDA, accessibile a tutti.

Data di riapertura al pubblico: da mercoledì 26 maggio

Giorni di apertura al pubblico: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica

Orario di apertura: m ercoledì, venerdì, sabato e domenica : dalle ore 09:00 alle ore 13:00 / giovedì : dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Fasce orarie di ingresso: m ercoledì, venerdì, sabato e domenica : 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00/ giovedì : 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00

Numero massimo di visitatori consentito: 10 persone per fascia oraria

Durata della visita: 40 minuti

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 0883/506603; mail: drm-pug.castellosvevoditrani@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da segnalazioni direzionali, indicatori per il distanziamento e QR code che inquadrati con il cellulare personale consentono al visitatore di poter acquisire informazioni storico architettoniche sul monumento.

MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI MANFREDONIA

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal martedì alla domenica

Orario di apertura: martedì, mercoledì e giovedì : dalle ore 9:30 alle ore 14:00 / venerdì, sabato e domenica : dalle ore 14:30 alle ore 20:00

Fasce orarie di ingresso: martedì, mercoledì e giovedì : 09:30 – 11:00 – 12:30 / venerdì, sabato e domenica : 14:30 – 16:30 – 18:00

Numero massimo di visitatori consentito: 15 persone per fascia oraria

Durata della visita: 1 ora e 30 minuti

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 0884/587838; mail: drm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal mercoledì alla domenica

Orario di apertura: dalle ore 12:30 alle ore 21:30

Fasce orarie di ingresso: 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30

Numero massimo di visitatori consentito: 50 persone per fascia oraria all’interno del Parco; 20 persone all’interno della Basilica Paleocristiana

Durata della visita: 1 ora

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 080/5285213; mail: drm-puglia.parcosiponto@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

CASTELLO DI COPERTINO

Data di riapertura al pubblico: da sabato 22 maggio

Giorni di apertura al pubblico: dal martedì al sabato

Orario di apertura: 8:30 – 13:30

Fasce orarie d’ingresso: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30

Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per fascia oraria

Durata della visita: 1 ora

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto o tramite prenotazione telefonica al numero 0832-931612. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel. 0832/931612; mail: drm-pug.castellodicopertino@beniculturali.it ; Fb: @castellodicopertino

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

Non riapriranno al pubblico, a causa di lavori di adeguamento strutturale in corso, il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia (BA) e l'Anfiteatro romano di Lecce.

In conformità con le disposizioni sanitarie in vigore e allo scopo di garantire una visita in piena sicurezza, invitiamo tutti i visitatori a consultare le modalità di visita dei luoghi della culturadella Direzione regionale Musei Puglia (http://musei.puglia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/05/DRM-PUG-Modalità-di-visita2.pdf), nonché gli aggiornamenti periodicamente pubblicati sul sito web della Direzione (https://musei.puglia.beniculturali.it/) e sulle pagine social dei luoghi della cultura afferenti.

Lieta di poter finalmente riaccogliere i propri visitatori nei suoi spazi, la Direzione regionale Musei Puglia invita tutta la comunità a ritornare a vivere in sicurezza i siti della cultura e a riscoprire la bellezza e l’identità storica dei propri luoghi.